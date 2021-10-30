Веретенников поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом в чемпионате России

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Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников, который ныне входит в тренерский штаб казанского «Рубина», поздравил нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу с тем, что в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо» он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата страны.
Веретенников поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом в чемпионате России
  • © ФК «Рубин»

«Я отнёсся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил по телефону, так как у меня нет его контактов. Но в Instagram я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много, и он не увидел. А так хочу его поздравить», — цитирует Веретенникова РИА Новости.

По его словам, у него нет никакой ревности, а также он пожелал 33-летнему форварду продолжать радовать своей игрой болельщиков.

«В последние сезоны Артём много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд», — добавил Веретенников.

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч в РПЛ и превзошёл Веретенникова, на счету которого 143 гола в первенстве страны.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев признался, что хотел бы видеть Дзюбу в сборной России.

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