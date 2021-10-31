Сёмин уверен, что Ребров будет полезен для «Спартака» на новой должности

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение вратаря столичного «Спартака» Артёма Реброва на должность технического координатора красно-белых.
Сёмин уверен, что Ребров будет полезен для «Спартака» на новой должности
  • Reuters

«Я уверен в том, что Ребров будет полезен для «Спартака» на новой должности. Артём является коммуникабельным человеком, развитым не только в сфере футбола, а самое главное, что Ребров — спартаковец. Всегда им был и останется. Желаю ему удачи на новой должности!» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

37-летний Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. За это время голкипер провёл в составе красно-белых 131 матч и 47 встреч отыграл на ноль. Вместе с командой он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Ребров перешёл на должность технического координатора «Спартака».

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