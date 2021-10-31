Сёмин уверен, что Ребров будет полезен для «Спартака» на новой должности

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение вратаря столичного «Спартака» Артёма Реброва на должность технического координатора красно-белых.

«Я уверен в том, что Ребров будет полезен для «Спартака» на новой должности. Артём является коммуникабельным человеком, развитым не только в сфере футбола, а самое главное, что Ребров — спартаковец. Всегда им был и останется. Желаю ему удачи на новой должности!» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

37-летний Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. За это время голкипер провёл в составе красно-белых 131 матч и 47 встреч отыграл на ноль. Вместе с командой он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Ребров перешёл на должность технического координатора «Спартака».