«Монако» в гостях уступил «Бресту» в Лиге 1, Головин вышел на 58-й минуте

«Монако» на выезде потерпел поражение от «Бреста» в матче футбольной французской Лиги 1.

Встреча прошла в Бресте и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 18-й минуте отличился Стив Мунье, а на 79-й второй мяч забил Франк Онора.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Брест» набрал девять очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Монегаски (17 очков) находятся на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем» в матче Лиги 1.