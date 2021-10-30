ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем» в матче Лиги 1

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ПСЖ взял верх над «Лиллем» в матче 12-го тура французской футбольной Лиги 1.
ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем» в матче Лиги 1
  • AP
  • © Michel Euler

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:1.

Действующие чемпионы страны вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Джонатана Дэвида. На 74-й минуте хозяева ответили результативным ударом Маркиньоса, а на 88-й решающий мяч забил Анхель Ди Мария.

ПСЖ набрал 31 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице первенства Франции. «Лилль» с 15 очками находится на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что «Марсель» и ПСЖ сыграли вничью в матче Лиги 1.

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