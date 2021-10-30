ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем» в матче Лиги 1
- AP
- © Michel Euler
Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:1.
Действующие чемпионы страны вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Джонатана Дэвида. На 74-й минуте хозяева ответили результативным ударом Маркиньоса, а на 88-й решающий мяч забил Анхель Ди Мария.
ПСЖ набрал 31 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице первенства Франции. «Лилль» с 15 очками находится на 11-м месте.
Ранее сообщалось, что «Марсель» и ПСЖ сыграли вничью в матче Лиги 1.