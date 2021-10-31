Шахрай заявил, что Туктамышева удивила его своим ослепительным катанием

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Сергей Шахрай высказался о выступлении россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Порадовала и удивила ослепительным катанием Лиза Туктамышева. Она безукоризненно исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями, один из них — в каскаде. При этом катание Лизы было исключительно красивым и очень эмоциональным. Она выдала в этот вечер всё, что могла», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

24-летняя уроженка Глазова набрала на втором этапе серии Гран-при Канады 232,88 балла, уступив только Камиле Валиевой, которая выиграла турнир с мировым рекордом (265,08).

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром мирового первенства — 2021.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть на зимнюю Олимпиаду 2022 года.