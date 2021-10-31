«Атлетико» разгромил «Бетис» в матче Примеры

«Атлетико» переиграл с крупным счётом на своём поле «Бетис» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 3:0 в пользу столичного клуба.

Мячи забили Янник Карраско (26-я минута), Херман Песселья (63-я, автогол), Жоау Феликс (80-я).

Главный арбитр матча Хавьер Альберола Рохас после просмотра VAR не засчитал из-за офсайда гол во втором тайме защитника мадридской команды Марио Эрмосо.

«Атлетико» (22 очка) поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (21) занимает пятую строчку. Лидирует в чемпионате «Реал» (24).

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 12-го тура испанской Примеры.