«Салават Юлаев» на выезде победил минское «Динамо» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл минское «Динамо».

Игра, которая прошла в столице Белоруссии, завершилась со счётом 5:4 в пользу российской команды.

В составе команды из Уфы шайбы забросили Маркус Гранлунд (1-я минута), Джефф Плэтт (9-я), Сакари Маннинен (23-я), Данил Башкиров (43-я), Динар Хафизуллин (60-я).

У «Динамо» отличились Адам Альмквист (10-я), Павел Варфоломеев (17-я), Маттиас Теденбю (45-я).

В следующем матче «Динамо» примет одноклубников из Москвы 2 ноября. «Салават Юлаев» дома сыграет с хабаровским «Амуром» 3 ноября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл дома «Спартак» в матче КХЛ.