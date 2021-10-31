«Салават Юлаев» на выезде победил минское «Динамо» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в столице Белоруссии, завершилась со счётом 5:4 в пользу российской команды.
В составе команды из Уфы шайбы забросили Маркус Гранлунд (1-я минута), Джефф Плэтт (9-я), Сакари Маннинен (23-я), Данил Башкиров (43-я), Динар Хафизуллин (60-я).
У «Динамо» отличились Адам Альмквист (10-я), Павел Варфоломеев (17-я), Маттиас Теденбю (45-я).
В следующем матче «Динамо» примет одноклубников из Москвы 2 ноября. «Салават Юлаев» дома сыграет с хабаровским «Амуром» 3 ноября.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл дома «Спартак» в матче КХЛ.