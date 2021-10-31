«Локомотив» обыграл дома «Спартак» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» на своём льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл московский «Спартак».

Игра, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды с берегов Волги.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Егор Коршков (на 28-й минуте), Денис Алексеев (на 33-й минуте), Рид Буше (на 45-й минуте) и Георгий Иванов (на 57-й минуте). У «Спартака» отличились Эмиль Петтерссон (на 37-й минуте) и Якуб Ерабек (на 51-й минуте).

Железнодорожники прервали серию из трёх поражений подряд.

В следующем матче «Локомотив» 2 ноября сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо». «Спартак» в этот же день встретится в гостях с череповецкой «Северсталью».

Ранее сообщалось, что СКА одолел московское «Динамо» и выиграл пятый матч подряд в КХЛ.