СКА одолел московское «Динамо» и выиграл пятый матч кряду в КХЛ
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Игра состоялась в Москве и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В составе армейцев дубль оформил Андрей Кузьменко, также один раз отличился Артём Швец-Роговой. У хозяев шайбы забросили Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев.
Для подопечных Валерия Брагина эта победа стала пятой подряд в КХЛ.
СКА является лидером Западной конференции, а «Динамо» находится в ней на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что «Авангард» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ.