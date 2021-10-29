СКА одолел московское «Динамо» и выиграл пятый матч кряду в КХЛ

Московский СКА на выезде взял верх над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Москве и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе армейцев дубль оформил Андрей Кузьменко, также один раз отличился Артём Швец-Роговой. У хозяев шайбы забросили Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев.

Для подопечных Валерия Брагина эта победа стала пятой подряд в КХЛ.

СКА является лидером Западной конференции, а «Динамо» находится в ней на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Авангард» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ.