Парфёнов заявил, что ему предлагают работу в клубах из дальнего зарубежья
- РИА Новости
«Хочется работать, уже пора. Есть встречи, разговоры, в том числе и с клубами не из ближнего зарубежья. Не Мальдивы точно. Не хотел бы озвучивать варианты, которые предлагают, главное, что у меня есть желание работать дальше», — цитирует Парфёнова «Матч ТВ».
Парфёнов возглавлял «Тосно» и «Урал». Последним местом работы 46-летнего специалиста стал «Арсенал». Под его руководством в 2020 году клуб сохранил прописку в РПЛ.
Ранее Парфёнов высказался о победе «Спартака» над «Наполи».