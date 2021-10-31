Парфёнов заявил, что ему предлагают работу в клубах из дальнего зарубежья

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рассказал о последних предложениях по работе.

«Хочется работать, уже пора. Есть встречи, разговоры, в том числе и с клубами не из ближнего зарубежья. Не Мальдивы точно. Не хотел бы озвучивать варианты, которые предлагают, главное, что у меня есть желание работать дальше», — цитирует Парфёнова «Матч ТВ».

Парфёнов возглавлял «Тосно» и «Урал». Последним местом работы 46-летнего специалиста стал «Арсенал». Под его руководством в 2020 году клуб сохранил прописку в РПЛ.

Ранее Парфёнов высказался о победе «Спартака» над «Наполи».