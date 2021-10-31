Газизов высказался о возможной продаже Агаларова

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной продаже Гамида Агаларова в зимнее трансферное окно.
Газизов высказался о возможной продаже Агаларова
  • © Пресс-служба «Уфы»

«Никто никого не хочет продавать. Гамид показывает хорошую форму, приносит команде очки — это говорит о его потенциале. Рассчитываем, чтобы и дальше себя так же показывал. Он — лидер гонки бомбардиров, это говорит о многом», — цитирует Газизова Sport24.

«Уфа» в матче 13-го тура чемпионата России обыграла «Ахмат» (1:0). Агаларов забил победный мяч. На счету 21-летнего уроженца Махачкалы 11 голов в РПЛ в текущем сезоне.

Трансфермаркет оценивает стоимость Агаларова в €1,2 млн. Его контракт с «Уфой» истекает в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Агаларов попал в расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

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