«Сочи» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

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«Сочи» в гостях переиграл «Арсенал» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
«Сочи» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
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Игра, которая прошла в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

Мячи забили Матео Касьерра (2-я и 79-я минуты) и Эванс Кангва (66-я).

Главный судья Павел Шадыханов из Москвы показал четыре жёлтые карточки.

«Сочи» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (12) идёт на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).

Ранее сообщалось, что «Уфа» на своём поле переиграла грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

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