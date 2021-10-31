Гол Агаларова принёс победу «Уфе» в матче РПЛ с «Ахматом»

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«Уфа» на своём поле переиграла грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Агаларова принёс победу «Уфе» в матче РПЛ с «Ахматом»
  • ©Пресс-служба футбольного клуба "Уфа"

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона Уфы, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Башкирии.

Победный мяч забил Гамид Агаларов (59-я минута) с передачи Бояна Йокича.

Главный судья матча Алексей Амелин из Тулы показал пять жёлтых карточек.

«Уфа» (13 очков) поднялась на 13-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат» (15) занимает десятое место.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле уступил «Крыльям Советов» в матче РПЛ.

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