«Краснодар» на своём поле уступил «Крыльям Советов» в матче РПЛ

«Краснодар» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч в игре на 43-й минуте забил Владислав Сарвели после передачи Ивана Сергеева.

В концовке игры гости остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Иванисени (88'). Однако это не помогло краснодарцам взломать оборону команды Игоря Осинькина.

Таким образом, «Крылья» набрали 19 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Виктора Гончаренко, в свою очередь, находятся на пятой строчке (21 очко).

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.