В «Ахмате» отреагировали на слухи об отставке Талалаева

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров прокомментировал информацию о возможном увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера грозненской команды.
В «Ахмате» отреагировали на слухи об отставке Талалаева
  • РИА Новости

«Команда проиграла. Естественно, никого это не устраивает. Увольнение Талалаева — это слухи. Он продолжает работать с командой», — цитирует РИА Новости Айдамирова.

«Уфа» на своём поле переиграла «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Матч, который прошёл на поле Центрального стадиона Уфы, завершился со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Башкирии.

Победный мяч забил Гамид Агаларов на 59-й минуте с передачи Бояна Йокича.

Ранее источники сообщали, что Талалаев может быть уволен из «Ахмата» в случае поражения от «Уфы».

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