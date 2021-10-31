В «Ахмате» отреагировали на слухи об отставке Талалаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров прокомментировал информацию о возможном увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера грозненской команды.

«Команда проиграла. Естественно, никого это не устраивает. Увольнение Талалаева — это слухи. Он продолжает работать с командой», — цитирует РИА Новости Айдамирова.

«Уфа» на своём поле переиграла «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Матч, который прошёл на поле Центрального стадиона Уфы, завершился со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Башкирии.

Победный мяч забил Гамид Агаларов на 59-й минуте с передачи Бояна Йокича.

Ранее источники сообщали, что Талалаев может быть уволен из «Ахмата» в случае поражения от «Уфы».