СМИ: Винер-Усманова хочет сместить Ватанабэ с поста президента FIG

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не станет поддерживать японца Моринари Ватанабэ на выборах президента Международной федерации гимнастики на конгрессе FIG в турецкой Анталье.

«Винер-Усманова хочет сделать президентом своего друга Фарида Гаибова. Он единственный, кто хочет встретиться на выборах с Моринари Ватанабэ», — пишет болгарская газета «24 часа».

Конгресс FIG пройдёт с 5 по 7 ноября в Анталье. На форуме состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и технических комитетов.

42-летний Гаибов является главой Министерства молодежи и спорта Азербайджана и президентом Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). 62-летний Ватанабэ занимает пост президента FIG с января 2017 года. Японский бизнесмен также является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что FIG вернул россиянку Наталью Кузьмину в кандидаты на пост главы технического комитета организации.