СМИ: Винер-Усманова хочет сместить Ватанабэ с поста президента FIG
- РИА Новости
«Винер-Усманова хочет сделать президентом своего друга Фарида Гаибова. Он единственный, кто хочет встретиться на выборах с Моринари Ватанабэ», — пишет болгарская газета «24 часа».
Конгресс FIG пройдёт с 5 по 7 ноября в Анталье. На форуме состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и технических комитетов.
42-летний Гаибов является главой Министерства молодежи и спорта Азербайджана и президентом Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). 62-летний Ватанабэ занимает пост президента FIG с января 2017 года. Японский бизнесмен также является членом Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее сообщалось, что FIG вернул россиянку Наталью Кузьмину в кандидаты на пост главы технического комитета организации.