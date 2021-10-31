Винер-Усманова: после триумфального ЧМ-2021 летим отдыхать в Дубай

Короткая ссылка
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила выступление россиянок на чемпионате мира 2021 года в японском Китакюсю.
Винер-Усманова: после триумфального ЧМ-2021 летим отдыхать в Дубай
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Оценю этот чемпионат мира как триумфальный. Мы не выиграли только две золотые медали», — цитирует Винер-Усманову «Чемпионат».

По её словам, все гимнастки, которые участвовали в первенстве планеты, получат небольшой отпуск.

«Мы сейчас летим в Дубай, где все будут отдыхать», — сказала Винер-Усманова.

Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике в Японии. На счету российской команды 13 медалей (семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые).

Большую часть золотых наград сборной России на турнире в Японии принесла Дина Аверина. 23-летняя гимнастка победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала золотые медали в командном и индивидуальном многоборье. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя достижение Евгении Канаевой (17), и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

Мировое первенство проходило с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала результат выступления сборной России на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить