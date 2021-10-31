Винер-Усманова: после триумфального ЧМ-2021 летим отдыхать в Дубай

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила выступление россиянок на чемпионате мира 2021 года в японском Китакюсю.

«Оценю этот чемпионат мира как триумфальный. Мы не выиграли только две золотые медали», — цитирует Винер-Усманову «Чемпионат».

По её словам, все гимнастки, которые участвовали в первенстве планеты, получат небольшой отпуск.

«Мы сейчас летим в Дубай, где все будут отдыхать», — сказала Винер-Усманова.

Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике в Японии. На счету российской команды 13 медалей (семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые).

Большую часть золотых наград сборной России на турнире в Японии принесла Дина Аверина. 23-летняя гимнастка победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала золотые медали в командном и индивидуальном многоборье. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя достижение Евгении Канаевой (17), и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

Мировое первенство проходило с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала результат выступления сборной России на чемпионате мира.