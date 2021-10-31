«Локомотив» — лидер нынешнего сезона РПЛ по количеству волевых побед
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Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Железнодорожники победили в матче, уступая по ходу встречи.
«Локомотив» набрал 12 очков в нынешнем сезоне РПЛ, отыгрываясь по ходу матчей, — это лучший показатель в лиге, сообщает Opta.
Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
Ранее сообщалось, что испанская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ «Ювентус» — «Зенит».