«Локомотив» — лидер нынешнего сезона РПЛ по количеству волевых побед

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В матче 13-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ) московский «Локомотива» обыграл «Нижний Новгород» (2:1).
«Локомотив» — лидер нынешнего сезона РПЛ по количеству волевых побед
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Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Железнодорожники победили в матче, уступая по ходу встречи.

«Локомотив» набрал 12 очков в нынешнем сезоне РПЛ, отыгрываясь по ходу матчей, — это лучший показатель в лиге, сообщает Opta.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее сообщалось, что испанская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ «Ювентус» — «Зенит».

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