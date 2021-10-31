Вартанян: наши бойцы другого уровня, результаты говорят сами за себя

Российский боец MMA Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от выступлений своих соотечественников на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Хорошие поединки: зрелищные, красочные. Как раз таки исключительно для российской аудитории. Конечно, наши бойцы другого уровня, они же победили. Соответственно, результаты говорят сами за себя. Я бы не сказал, что в начале боя Ян — Сэндхаген пришлось нервничать. Что касается возможного боя со Стерлингом, то тут больше будет зависеть от UFC. Они могут сделать бой Диллашоу — Ян как вариант. Стерлинг уже роли не играет: либо он соберётся с духом, либо же его просто лишат пояса. Тут очевидно всё», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Напомним, что Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Как ранее заявил дядя Хабиба Нурмагомедова, Ян доказал, что является самым сильным в дивизионе.