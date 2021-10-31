Гогуа на следующей неделе покинет ЦСКА

Агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк заявил, что футболист в скором времени покинет армейский клуб.

«Контракт с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Об условиях разрыва контракта пока сообщать не буду. Мы ведём диалог с клубом. Никаких проблем не будет, потому что у нас хорошие отношения и мы всегда отлично понимали друг друга», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Он также рассказал о будущем своего клиента после ухода из московской команды.

«Будем смотреть. Мы работаем поэтапно, сначала решаем один момент, потом — следующий. Статистика говорит, что Гогуа входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Когда Седрик уйдёт из ЦСКА, тогда и будем об этом говорить», — добавил Селюк.

Напомним, что минувший сезон защитник провёл в «Роторе», за который сыграл 22 матча, но не отметился голевыми действиями.

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