Бестемьянова считает, что Валиева способна выиграть Олимпиаду с нынешней программой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о победе Камилы Валиевой на втором этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Способна ли Валиева с таким прокатом выиграть Олимпиаду? Да, я думаю, что если она будет так кататься, то она выиграет Олимпийские игры. Валиевой есть куда улучшаться: был с ошибкой сделан тройной аксель — была ошибка на выезде. Но на самом деле она просто чудо какое-то! Обсуждать её улучшения прямо некрасиво, это было просто чудо», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Напомним, что Камила Валиева выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме баллов (265,08 балла). Второе место заняла Елизавета Туктамышева (232,88), третья — Алёна Косторная (214,54).

Ранее Тарасова заявила, что четверные Валиевой выглядят как тройные.