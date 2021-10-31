Бестемьянова считает, что Валиева способна выиграть Олимпиаду с нынешней программой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о победе Камилы Валиевой на втором этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.
Бестемьянова считает, что Валиева способна выиграть Олимпиаду с нынешней программой
  • РИА Новости

«Способна ли Валиева с таким прокатом выиграть Олимпиаду? Да, я думаю, что если она будет так кататься, то она выиграет Олимпийские игры. Валиевой есть куда улучшаться: был с ошибкой сделан тройной аксель — была ошибка на выезде. Но на самом деле она просто чудо какое-то! Обсуждать её улучшения прямо некрасиво, это было просто чудо», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Напомним, что Камила Валиева выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме баллов (265,08 балла). Второе место заняла Елизавета Туктамышева (232,88), третья — Алёна Косторная (214,54).

Ранее Тарасова заявила, что четверные Валиевой выглядят как тройные.

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