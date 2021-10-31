Сборная России по шорт-треку выиграла смешанную командную гонку на Кубке мира в Японии

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Сборная России по шорт-треку выиграла смешанную командную гонку на Кубке мира в Нагое (Япония).
Сборная России по шорт-треку выиграла смешанную командную гонку на Кубке мира в Японии
  • РИА Новости

За сборную России выступили Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Софья Просвирнова и Павел Ситников (2.43,202).

На втором месте финишировали спортсмены из Китая (2.43,460). В составе китайской команды выступали Фань Кэсинь, Жэнь Цзы Вэй, У Дацзин и Чжан Юйтин.

Третьими стали венгры (2.43,568). За сборную Венгрии бежали Петра Ясапати, София Коня, Джон Генри Крюгер и Лю Шаоан.

Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение об инциденте с участием российской и американской спортсменок на Кубке мира по шорт-треку в Пекине (Китай).

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