Губерниев — о сбившей Просвирнову американке: подлый поступок

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об инциденте с участием российской и американской спортсменок на Кубке мира по шорт-треку в Пекине.

«Шорт-трек, Кубок мира в Пекине. Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Софьи Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног. Судья (кстати, из США) ничего не заметил», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Корин Стоддард во время эстафеты врезалась в россиянку и сбила Просвирнову с ног после передачи эстафеты.

Кубок мира по шорт-треку проходил в столице Китая с 21 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что россиянин Семён Елистратов стал победителем первого этапа Кубка мира по шорт-треку в Пекине.