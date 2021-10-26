Губерниев — о сбившей Просвирнову американке: подлый поступок

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об инциденте с участием российской и американской спортсменок на Кубке мира по шорт-треку в Пекине.
Губерниев — о сбившей Просвирнову американке: подлый поступок
  • AP

«Шорт-трек, Кубок мира в Пекине. Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Софьи Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног. Судья (кстати, из США) ничего не заметил», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Корин Стоддард во время эстафеты врезалась в россиянку и сбила Просвирнову с ног после передачи эстафеты.

Кубок мира по шорт-треку проходил в столице Китая с 21 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что россиянин Семён Елистратов стал победителем первого этапа Кубка мира по шорт-треку в Пекине.

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