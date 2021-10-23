Елистратов завоевал золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

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Россиянин Семён Елистратов стал победителем первого этапа Кубка мира по шорт-треку в Пекине.
Елистратов завоевал золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине
  • © РИА Новости / Нина Зотина

31-летний спортсмен из Уфы показал лучший результат на дистанции 1500 м — 02:18,285. Серебряную медаль завоевал Адиль Галиахметов из Казахстана, третье место занял китаец Ань Кай.

Напомним, что этапы Кубка мира являются квалификационными соревнованиями на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Игры пройдут 4—20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы прошли вакцинацию перед началом нового сезона.

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