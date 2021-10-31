В Госдуме назвали красивой победу Яна над Сэндхагеном

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Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал победу россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
В Госдуме назвали красивой победу Яна над Сэндхагеном
  • Reuters

«Ожидания всех россиян оправдались. Это для всех любителей единоборств красивая и нужная победа. Иностранные представители в основном ставили на Кори, но тем ценнее эта победа. Оправдались ожидания миллионов россиян. Теперь Яну нужно будет бороться за основной титул, который его ждёт. Надо без оглядок думать о будущем и готовиться к новому бою. Мы его поздравляем и гордимся нашим бойцом. Надеемся, что мы станем свидетелями этого замечательного боя, где Яну вручат постоянный титул», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

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