Глава UFC резко высказался о Фёдоре Емельяненко

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о легендарном российском бойце смешанного стиля Фёдоре Емельяненко.

«Откажусь ли я от своих слов о том, что Фёдор переоценён из-за того, что он нокаутировал Тима Джонсона? Как эти два факта вообще связаны? Вы знаете, я видел, что он сказал пару недель назад обо мне. Он сказал, что у меня в голове лишь деньги», — цитирует Уайта «Чемпионат».

По его словам, он не знает лично российского спортсмена, а тот ничего не знает о нём. Уайт отметил, что UFC сделал Фёдору предложение всего один раз, и тогда о деньгах думал как раз он.

«Возможно ли, что он проведёт в UFC хотя бы один бой? Я ему уже предлагал сделку, мы делали ему предложение. Наверное, я не нравлюсь Фёдору. Так что не думаю, что это случится», — добавил Уайт.

23 октября в Москве Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Александр Емельяненко оценил нокаут в исполнении брата Фёдора в поединке с Джонсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить