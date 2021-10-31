Глава UFC резко высказался о Фёдоре Емельяненко

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о легендарном российском бойце смешанного стиля Фёдоре Емельяненко.

«Откажусь ли я от своих слов о том, что Фёдор переоценён из-за того, что он нокаутировал Тима Джонсона? Как эти два факта вообще связаны? Вы знаете, я видел, что он сказал пару недель назад обо мне. Он сказал, что у меня в голове лишь деньги», — цитирует Уайта «Чемпионат».

По его словам, он не знает лично российского спортсмена, а тот ничего не знает о нём. Уайт отметил, что UFC сделал Фёдору предложение всего один раз, и тогда о деньгах думал как раз он.

«Возможно ли, что он проведёт в UFC хотя бы один бой? Я ему уже предлагал сделку, мы делали ему предложение. Наверное, я не нравлюсь Фёдору. Так что не думаю, что это случится», — добавил Уайт.

23 октября в Москве Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Александр Емельяненко оценил нокаут в исполнении брата Фёдора в поединке с Джонсоном.