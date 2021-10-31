Шлеменко: Пётр Ян может считать себя полноценным чемпионом UFC

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отреагировал на победу соотечественника Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Я был уверен в Пете и знал, что он прошел хороший лагерь. Несмотря на то, что соперник наносил удары, Ян все их видел и блокировал», — цитирует Шлеменко Sport24.

Он отметил, что Ян заставил понервничать своих поклонников, но тем самым и подогрел интерес к поединку, который вышел нервным.

«Думаю, теперь Петя может считать себя полноценным чемпионом. Он ведь и в том бою выигрывал, но произошла нелепая ситуация с коленом. А так, есть два чемпиона. Только Ян из них главнее», — добавил Шлеменко.

Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Ранее Ян заявил, что хочет подраться с американским бойцом Ти Джеем Диллашоу.

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