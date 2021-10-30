Осинькин: удовлетворены нашей игрой в обороне матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Осинькин: удовлетворены нашей игрой в обороне матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«После кубкового матча нам необходимо было побеждать, весь настрой был на то, чтобы провести хороший матч. Очень качественная игра на определённых отрезках у соперника нас заставила много обороняться, но ребята сыграли хорошо. Удовлетворены нашей игрой в обороне, тем, что не допустили много моментов у своих ворот. Обычно их у «Краснодара» больше. Но в общем-то хотелось бы более лучшего качества игры», — сказал Осинькин после матча.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле уступил «Крыльям Советов» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить