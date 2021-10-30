Осинькин: удовлетворены нашей игрой в обороне матче с «Краснодаром»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После кубкового матча нам необходимо было побеждать, весь настрой был на то, чтобы провести хороший матч. Очень качественная игра на определённых отрезках у соперника нас заставила много обороняться, но ребята сыграли хорошо. Удовлетворены нашей игрой в обороне, тем, что не допустили много моментов у своих ворот. Обычно их у «Краснодара» больше. Но в общем-то хотелось бы более лучшего качества игры», — сказал Осинькин после матча.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле уступил «Крыльям Советов» в матче РПЛ.