Бубнов считает, что к голу «Ростова» привела цепочка ошибок игроков «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью команды с «Ростовом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бубнов считает, что к голу «Ростова» привела цепочка ошибок игроков «Спартака»
  • РИА Новости

«Виноват Селихов? Когда вратарю так забрасывают, очевидно, что тут есть его вина. Но тут и Жиго неудачно скинул мяч, и Рассказов не смог накрыть Глебова. Полузащитник «Ростова» здорово почувствовал ситуацию и увидел, что можно перекинуть Селихова. Тут цепочка ошибок, которые привели к голу», — цитирует Бубнова Sportbox.

По его мнению, Руй Витория продолжает выпускать в старте Николая Рассказова, так как ему нет альтернативы. Кроме того, он отметил, что обеим командам удавалось создавать моменты, несмотря на не самый яркий футбол.

«Игра была тяжёлой, потому что у обеих команд тяжёлая ситуация. «Ростову» нужны очки, а «Спартаку» нужно реабилитироваться. Матч получился очень сумбурным, с большим процентом брака... Для «Спартака» эта ничья — такой же сильный удар, как поражение от «Зенита». Видно, что у команды и игровой, и психологический кризис», — сказал эксперт.

«Спартак» в Москве сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1, пропустив на последних секундах игры. Подопечные Руя Витории набрали 18 очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (13 очков) идёт 12-м.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев не стал комментировать ничью с «Ростовом».

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