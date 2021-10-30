Бакаев о ничьей «Спартака» с «Ростовом»: вы знаете, кого винить

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев не стал комментировать ничью с «Ростовом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В следующий раз, в следующий раз. Вы знаете прекрасно, кого винить. Только я один отвечаю из команды? А потом мне попадает. Всем спасибо, всем хорошего вечера», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

«Спартак» в Москве сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1, пропустив на последних секундах игры. Подопечные Руя Витории набрали 18 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (13 очков) идёт 12-м.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» потребовали от футболистов снять майки клуба после ничьей с «Ростовом».