Силкин считает, что «Динамо» не способно бороться с «Зенитом» за чемпионство

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых в борьбе за победу в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.
Силкин считает, что «Динамо» не способно бороться с «Зенитом» за чемпионство
  • РИА Новости

«Зенит» на сегодняшний день по потенциалу намного сильнее. «Динамо», наверное, надо довольствоваться местом в тройке. Бороться за чемпионство с такой игрой и таким составом пока рановато», — цитирует Силкина РИА Новости.

По его словам, в отличии от «Зенита» у «Динамо» слишком мало вариантов для усиления игры. Он подчеркнул, что для того чтобы ставить серьезные задачи, у команды должна быть глубина состава.

«У Динамо» её нет, им надо бороться за тройку», — добавил Силкин.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1 в матче 13-го тура РПЛ. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от петербургского.

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