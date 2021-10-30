Смолов пройдёт повторное тестирование на коронавирус перед матчем с «Нижним Новгородом»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов сдаст повторный тест на коронавирус перед игрой 13-го тура чемпионата России по футболу с «Нижним Новгородом».

«28 октября игрок «Локомотива» Фёдор Смолов самостоятельно сдал тест на коронавирус, который дал сомнительный результат. В соответствии с санитарным регламентом «Тинькофф РПЛ» «Локомотив» уведомил лигу о данной ситуации и отметил, что футболист в течение недели не контактировал с партнёрами по команде и занимался по индивидуальной программе. Игрок чувствует себя хорошо, повторное тестирование планируется 1 ноября», — сообщает пресс-служба РПЛ в Telegram.

Также уточняется, что в тот же день тестирование прошли остальные футболисты «Локомотива». Все результаты отрицательные.

Игра «Нижний Новгород» — «Локомотив» пройдёт 30 октября в городе на берегах Волги. Матч начнётся в 19:00 мск.

Железнодорожники, набравшие 21 очко, занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 14 очками идёт на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29 очков).

Ранее сообщалось, что Смолов может пропустить матч с «Нижним Новгородом» из-за ложноположительного теста на коронавирус.