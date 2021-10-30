Тарасова рассказала, кто является главной соперницей Валиевой на Skate Canada
- РИА Новости
«Что касается Алисы Лью, то она находится в хорошей форме. Достойно исполнила свою программу. У наших девочек достойная соперница», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Лью, набравшая 73,63 балла, занимает четвёртое место. 16-летняя американка исполнила тройной аксель в короткой программе.
В лидирующей тройке — россиянки Камила Валиева (84,19), Елизавета Туктамышева (81,24) и Алёна Косторная (75,58).
Прокат произвольной программы на Skate Canada состоится в ночь с 30 на 31 октября в Ванкувере.
Ранее Валиева заявила, что намерена попасть на Олимпиаду в Пекине.