Дарья Карпина поздравила своего супруга с Днём тренера
- РИА Новости
«С днём тренера, любовь моя!» — написала она в Instagram.
Карпин возглавил сборную в сентябре 2021 года. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря.
Под его руководством национальная команда провела пять матчей, одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.
11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).
Ранее Карпин рассказал о графике подготовки сборной к матчам с Кипром и Хорватией.