Дарья Карпина поздравила своего супруга с Днём тренера

Дарья Карпина, жена наставника сборной России по футболу Валерия Карпина, поздравила супруга с Днём тренера.

«С днём тренера, любовь моя!» — написала она в Instagram.

Карпин возглавил сборную в сентябре 2021 года. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря.

Под его руководством национальная команда провела пять матчей, одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее Карпин рассказал о графике подготовки сборной к матчам с Кипром и Хорватией.