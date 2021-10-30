Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино»
- @miranchuk
Туринский клуб запросил у «Аталанты» информацию о 26-летнем хавбеке сборной России. Миранчук готов покинуть клуб в январе, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Aleksaj #Miranchuk could leave #Atalanta in January. #Torino have asked info and are monitoring the russian player. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 29, 2021
Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила €14,5 млн. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за коллектив из Бергамо в семи матчах и отметился одной результативной передачей.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о Миранчуке.