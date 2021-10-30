Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино»

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино».
Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино»
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Туринский клуб запросил у «Аталанты» информацию о 26-летнем хавбеке сборной России. Миранчук готов покинуть клуб в январе, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила €14,5 млн. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за коллектив из Бергамо в семи матчах и отметился одной результативной передачей.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о Миранчуке.

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