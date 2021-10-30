Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино».

Туринский клуб запросил у «Аталанты» информацию о 26-летнем хавбеке сборной России. Миранчук готов покинуть клуб в январе, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Aleksaj #Miranchuk could leave #Atalanta in January. #Torino have asked info and are monitoring the russian player. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 29, 2021

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила €14,5 млн. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за коллектив из Бергамо в семи матчах и отметился одной результативной передачей.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о Миранчуке.