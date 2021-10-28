Капелло назвал главные недостатки Алексея Миранчука

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Миранчук — сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией», — цитирует Капелло Sport24.

Миранчук перешёл в «Аталанту» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за коллектив из Бергамо в семи матчах и отметился одной результативной передачей.

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