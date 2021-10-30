В «Спартаке» сообщили, что команда провела встречу с фанатами

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» сообщила, что представители разных фанатских объединений встретилась с командой и обсудила последние результаты.

«Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей за одну игру.

Ранее вратарь «Спартака» Артём Ребров заявил, что не увидел ошибок другого голкипера Александра Максименко в матче с «Зенитом».