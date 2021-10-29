Ребров заявил, что не увидел ошибок Максименко в матче с «Зенитом»

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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказался об игре вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 12-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Ребров заявил, что не увидел ошибок Максименко в матче с «Зенитом»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Кто бы что ни говорил, но я не увидел вратарские голы. В моей карьере такое было — в том же Питере я получал пять, и только последний мой гол, пятый, был таким, что можно сказать: «Вратарь ошибся». Я не увидел его ошибок», — приводит слова Реброва пресс-служба красно-белых.

При этом он отметил, что семь пропущенных мячей никому не прибавят положительных эмоций. По мнению Реброва, вратарю должна помогать вся команда, а не только защитники.

«Продолжаем работать, поддерживаем друг друга и надеемся, что в ближайшей игре всё изменится», — добавил Ребров.

24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей за одну игру.

Ранее Ребров рассказал об атмосфере в «Спартаке» после разгромного поражения от «Зенита».

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