Ребров рассказал об атмосфере в «Спартаке» после разгромного поражения от «Зенита»

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров рассказал об обстановке в команде после разгромного поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче 12-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера, все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол — он такой. Жизнь такая, но она продолжается. Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся», — приводит слова Реброва пресс-служба красно-белых.

Он отметил, что в команде стараются сделать так, чтобы игроки переварили произошедшее и сделали правильные выводы к предстоящей встрече. По словам вратаря, после минувшего матча в клубе было много разговоров.

«Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, между собой постоянно общаемся. В таких ситуациях это и нужно. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», — добавил Ребров.

24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей за одну игру.

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов выразил уверенность, что в команде необходимо практически всё менять.