УНИКС обыграл «Реал» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 65:58.
Самым результативным игроком матча стал центровой испанского коллектива Уолтер Тавареш, набравший 15 очков. В составе хозяев по 13 баллов в свой актив записали Андрей Воронцевич и Марио Хезонья.
Таким образом, «Реал» потерпел первое поражение за пять матчей в турнире.
УНИКС в следующем туре Евролиги сыграет с французским АСВЕЛом. Матч пройдёт 4 ноября в Виллербане.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил АСВЕЛу в матче баскетбольной Евролиги.