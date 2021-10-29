УНИКС обыграл «Реал» в баскетбольной Евролиге

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Казанский УНИКС одержал победу над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
УНИКС обыграл «Реал» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 65:58.

Самым результативным игроком матча стал центровой испанского коллектива Уолтер Тавареш, набравший 15 очков. В составе хозяев по 13 баллов в свой актив записали Андрей Воронцевич и Марио Хезонья.

Таким образом, «Реал» потерпел первое поражение за пять матчей в турнире. 

УНИКС в следующем туре Евролиги сыграет с французским АСВЕЛом. Матч пройдёт 4 ноября в Виллербане.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил АСВЕЛу в матче баскетбольной Евролиги.

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