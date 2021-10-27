ЦСКА уступил АСВЕЛу в матче баскетбольной Евролиги

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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл французскому АСВЕЛу.
ЦСКА уступил АСВЕЛу в матче баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости
  • © Михаил Сербин

Встреча, проходившая на арене «Астробаль» в Виллербане, завершилась победой хозяев со счётом 70:68.

В составе АСВЕЛа самым результативным стал Эли Окобо, набравший 14 очков. У ЦСКА 16 очков набрал Дэниел Хэкетт.

Обе команды имеют по четыре победы и два поражения в Евролиге. АСВЕЛ идёт пятым, а армейцы располагаются на шестой строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Реалу» в матче Евролиги.

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