ЦСКА уступил АСВЕЛу в матче баскетбольной Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл французскому АСВЕЛу.

Встреча, проходившая на арене «Астробаль» в Виллербане, завершилась победой хозяев со счётом 70:68.

В составе АСВЕЛа самым результативным стал Эли Окобо, набравший 14 очков. У ЦСКА 16 очков набрал Дэниел Хэкетт.

Обе команды имеют по четыре победы и два поражения в Евролиге. АСВЕЛ идёт пятым, а армейцы располагаются на шестой строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Реалу» в матче Евролиги.