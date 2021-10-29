Исмаилов заявил, что готов к третьему бою с Минеевым

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал о своём состоянии после поражения от соотечественника Владимира Минеева.

«Я уже полностью восстановился после прошедшего поединка. Тренируюсь в полную силу. Хочу ли я ещё один бой с Владимиром Минеевым? Конечно, я жду решающего боя с ним», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

16 октября 2021 года Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде в главном бою турнира AMC Fight Nights 104. Исмаилов потерял сознание, но после поединка его привели в чувство.

Ранее Исмаилов рассказал, как его изменило поражение от Минеева.