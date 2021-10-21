Исмаилов рассказал, как его изменило поражение от Минеева
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«Что бы ни случилось в вашей жизни, извлеките из этого плюсы. Есть вещи, которые нам не нравятся, но это лучше для нас, и это обязательно станет ясным немного позже. В моей жизни было много падений, но каждый раз, когда я вставал, я делал это лучше, чем в прошлый раз!» — написал Исмаилов на своей официальной странице в Instagram.
Также боец рассказал, как на него повлияло поражение в последнем бою.
«Изменит ли это Магомеда Исмаилова? Да! Он будет ещё больше улыбаться», — добавил он.
16 октября 2021 года Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в главном бою турнира AMC Fight Nights 104.
Ранее Рамазан Исмаилов заявил, что Магомед готов провести третий бой с Минеевым.