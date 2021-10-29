Жуков считает, что нужно создать общественный совет ветеранов и болельщиков «Спартака»

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и вице-спикер Госдумы Александр Жуков выразил мнение, что московскому «Спартаку» необходимо создать общественный совет, куда войдут ветераны клуба и известные болельщики.
Жуков считает, что нужно создать общественный совет ветеранов и болельщиков «Спартака»
  • РИА Новости

«Считаю, что всем болельщикам надо сделать так, чтобы помочь команде. Пожурить игроков за поражение в Санкт-Петербурге нужно и можно, но и бросать поддерживать нельзя. Думаю, что необходимо создать общественный совет «Спартака». Я бы согласился войти в такой совет, как и многие другие известные болельщики клуба, ветераны команды», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Он уверен, что многие готовы помочь команде, а костяк совета должны составлять такие легенды клуба, как Олег Романцев, Андрей Тихонов, Егор Титов.

24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей за одну игру.

Ранее вратарь красно-белых Артём Ребров рассказал об атмосфере в «Спартаке» после разгромного поражения от «Зенита».

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