Гвардиола: Хави готов возглавить «Барселону»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу возможного назначения наставника катарского «Аль-Садд» Хави в испанскую «Барселону».

«Я не знаю, что произойдёт. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Он понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

28 октября «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, который возглавлял команду с 2020 года. После этого появились слухи о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста команды Хави, который выиграл семь трофеев с катарским «Аль-Саддом».

Ранее Хави прокомментировал слухи о его назначении главным тренером «Барселоны».