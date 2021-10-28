Хави прокомментировал слухи о назначении главным тренером «Барселоны»

Короткая ссылка
Главный тренер катарского футбольного клуба «Аль-Садд» Хави отреагировал на новость о том, что он согласовал контракт с «Барселоной».
Хави прокомментировал слухи о назначении главным тренером «Барселоны»
  • AP

«Я сосредоточен на моей работе с «Аль-Саддом». Больше не буду говорить ни о чём другом», — цитирует Хави RMCSport.

По информации СМИ, 41-летний Хави полностью согласовал условия контракта с «Барселоной» и готов возглавить команду.

Напомним, что в матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» со счётом 1:0. Это поражение привело к отставке Рональда Кумана.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила имя и. о. главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить