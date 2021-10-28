Хави прокомментировал слухи о назначении главным тренером «Барселоны»

Главный тренер катарского футбольного клуба «Аль-Садд» Хави отреагировал на новость о том, что он согласовал контракт с «Барселоной».

«Я сосредоточен на моей работе с «Аль-Саддом». Больше не буду говорить ни о чём другом», — цитирует Хави RMCSport.

По информации СМИ, 41-летний Хави полностью согласовал условия контракта с «Барселоной» и готов возглавить команду.

Напомним, что в матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» со счётом 1:0. Это поражение привело к отставке Рональда Кумана.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила имя и. о. главного тренера.