Хави прокомментировал слухи о назначении главным тренером «Барселоны»
- AP
«Я сосредоточен на моей работе с «Аль-Саддом». Больше не буду говорить ни о чём другом», — цитирует Хави RMCSport.
По информации СМИ, 41-летний Хави полностью согласовал условия контракта с «Барселоной» и готов возглавить команду.
Напомним, что в матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» со счётом 1:0. Это поражение привело к отставке Рональда Кумана.
Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила имя и. о. главного тренера.