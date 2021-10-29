Дзюба начнёт матч «Зенита» с «Динамо» на скамейке запасных

Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

С первых минут на поле в составе сине-бело-голубых появятся Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо и Сердар Азмун.

При этом форвард Артём Дзюба начнёт игру на скамейке запасных.

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. «Динамо» находится на втором месте (23 очка).

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов назвал матч с «Зенитом» тестом на зрелость для «Динамо».