Бубнов назвал матч с «Зенитом» тестом на зрелость для «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Зенит» сыграет с одним из ближайших преследователей, соперник отстаёт всего на три очка. Дома у петербуржцев есть возможность создать задел и облегчить себе жизнь. Для «Динамо» это тест на зрелость и состоятельность в борьбе за самые высокие места», — цитирует Бубнова Sportbox.

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. «Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем матче с «Динамо».