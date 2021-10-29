Бубнов назвал матч с «Зенитом» тестом на зрелость для «Динамо»
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- globallookpress.com
«Зенит» сыграет с одним из ближайших преследователей, соперник отстаёт всего на три очка. Дома у петербуржцев есть возможность создать задел и облегчить себе жизнь. Для «Динамо» это тест на зрелость и состоятельность в борьбе за самые высокие места», — цитирует Бубнова Sportbox.
Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. «Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.
Ранее болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем матче с «Динамо».