Боярский: Карпину есть чему поучиться у Семака

Известный актёр и болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«То, что делает Семак в «Зените», меня полностью устраивает. Любая его замена приводит к забитому мячу — Карпину есть чему поучиться у Сергея Богдановича. Сегодня мы убедимся в том, что тактика тренерского штаба «Зенита» абсолютно правильная: думаю, мы победим «Динамо». Не с таким разгромом, как «Спартак», но победим», — цитирует Боярского Sport24.

Он также рассказал, кто, по его мнению, является лучшим тренером России.

«Если мы выиграем сегодня, надо задуматься, кто на самом деле, по праву должен возглавлять сборную России. Семак и Тимощук — лучшие тренеры в нашей стране. Я не очень верю в сборную Карпина, там есть хорошие игроки, но нет команды», — добавил Боярский.

Он не исключает, что сборную России в скором времени может возглавить Сергей Семак.

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» — на втором месте (23 очка).

Ранее Аванесян заявил, что отказывается от вызова в Армению, потому что в приоритете сборная России.