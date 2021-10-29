Аванесян: я отказываюсь от вызова в Армению, в приоритете сборная России

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Полузащитник московского ЦСКА Тигран Аванесян, выступающий на правах аренды за «Текстильщик», рассказал о желании выступать за сборную России.
Аванесян: я отказываюсь от вызова в Армению, в приоритете сборная России
  • © официальный сайт ПФК ЦСКА

«Раза три приглашали в молодёжную сборную Армении с возможным привлечением к основной команде. Каждый раз думаю, советуюсь. Пока отказываюсь, но мы на связи. В приоритете сборная России. Сначала молодёжная, потом основная. Но в жизни бывает всякое. Мосты ни в коем случае не сжигаем. Армения также моя родина. Очень ценю свои корни. Может быть, в будущем сыграю за эту сборную», — цитирует Аванесяна Sportbox.

Он также привёл в пример футболистов, которые выбирали сборную, руководствуясь своими приоритетами.

Ранее Владимир Пресняков — старший поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

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